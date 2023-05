Diepenbeekse in ban van coronacomplottheorieën ontvoert kinderen naar Bulgarije

Sinds 12 november vorig jaar zit de vrouw in de gevangenis. De politie wist haar toen op te pakken aan de grensovergang tussen Bulgarije en Roemenië na een internationale seining. In volle coronaperiode raakte de Diepenbeekse van het padje af. Op dat moment leefde ze al gescheiden van de twee vaders van haar drie kinderen. “De verdachte zat in bepaalde milieus waar ze in de ban raakte van complottheorieën over corona”, schetste de procureur woensdag in de Hasseltse rechtbank. “In augustus 2021 besliste ze om de kinderen niet langer naar school te laten gaan omdat ze er mondkapjes gebruikten. Ook vreesde de betichte dat ze er haar kinderen zouden vaccineren en in een kamp zouden stoppen. Ze besloot de kinderen thuisonderwijs te geven, maar liet geen enkele controle van de overheid toe. Er hing zelfs een briefje op haar deur dat wie met haar wou spreken eerst geld moest storten.”

Schooljaar verloren

De vaders moesten met lede ogen aanzien hoe het cognitief niveau van de kinderen zienderogen achteruitging. “Ze verloren uiteindelijk een schooljaar. Hun moeder was compleet los geraakt van de realiteit”, aldus de procureur. Op 6 september vorig jaar moest de vrouw voor de familierechtbank verschijnen, die een maand later de kinderen aan een vader en aan de grootouders zou toewijzen. De betichte wachtte het proces niet af en trok naar Hongarije en Bulgarije, waarna een verdwijningsdossier werd opgesteld. Tijdens haar verhoor bij de onderzoeksrechter en in de rechtbank weigerde de Diepenbeekse alle hulp van een advocaat. “Ze beroept zich op goddelijke wetten en op een of andere vereniging uit Ingelmunster. Juridisch slaat het helemaal nergens op.”

Een eerdere poging om een psychologisch onderzoek bij haar uit te voeren, leverde door een gebrek aan medewerking eveneens niets op. “Ze is van oordeel dat de Belgisch wetten niet voor haar gelden. Ik zie hier weinig ruimte voor gunstmaatregelen en vorder 20 maanden cel en 1.600 euro boete. Advocate Jessie Baerts vroeg namens enkele burgerlijke partijen 6.000 euro schadevergoeding. “De kinderen werden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving in het kader van complottheorieën. Anderen waren de vijand. Ze had het zelfs over satanisme, kannibalisme en het offeren van kinderen.”

Begrip

De vrouw, die eerder al in de psychiatrie zat, begon vervolgens in de rechtbank enkele theorieën te duiden. Ze had het over het risico om een mutant te worden, ziekenhuizen die premies kregen per coronadode en ook het Vaticaan werd erbij gesleurd. “Ik heb recht op vrije meningsuiting. Daarom uitte ik mijn bezorgdheid. Ik vraag enkel een beetje begrip en om vrij te komen onder voorwaarden.” Vonnis op 31 mei.