Dave Telen trouwde in oktober met de Noorse Elisabeth Torbergsen. — © RR

Maaseik/Myre

Dave Telen (45) is een door de meedogenloze Noorse natuur gelooide zeebonk uit Maaseik die op het eiland Langøya zijn roeping én de liefde vond. “Ik voel me hier zó thuis dat ik nooit meer in België zou kunnen wonen”, zegt hij.