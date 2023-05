Whatsapp is al jaren ingeburgerd in onze communicatie, maar vaak houden we het gewoon bij het versturen van klassieke berichtjes, foto’s of gekke GIF-jes. Je kan nochtans een pak meer doen met de berichtendienst. Van berichten met een ster tot verdwijnende afbeeldingen: dit zijn 10 Whatsapp-trucjes die weinig mensen kennen.