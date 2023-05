Jager die tamme ara Rambo uit lucht schoot volledig vrijgesproken, advocaat reageert woest: “Arrest met enorme gevolgen”

De Antwerpse jager die in december 2018 de tamme getrainde papegaai Rambo van Joseph Verdyck (63) uit Zoersel uit de lucht schoot in Malle, is in beroep volledig vrijgesproken. Eind 2021 had de correctionele rechtbank hem veroordeeld. De redenering nu is dat ‘free flying’ met uitheemse vogels gelijk staat aan de introductie in het wild van een uitheemse soort. Dit arrest van het hof van beroep in Antwerpen legt ook een bom onder de activiteiten van valkeniers die met uitheemse roofvogels werken. “De impact is enorm”, zegt advocaat Anthony Godfroid, die Verdyck bijstaat en het de grootste ontgoocheling uit zijn carrière noemt.

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde eind 2021 de jager die een getrainde papegaai had doodgeschoten in Westmalle, tot een boete van 4.000 euro met uitstel voor inbreuken op de dierenwelzijnswet. Zijn wapen werd verbeurd verklaard en hij moest de eigenaar 7.250 euro schadevergoeding betalen. In beroep wordt er nu geredeneerd dat ‘free flying’ of vrij vliegen met een uitheemse getrainde vogel gelijk staat met introductie van een uitheemse soort in het wild, en dat het een illegale activiteit is.

De jager uit Deurne diende dus geen rekening te houden met een illegale activiteit en mocht de ara neerschieten. Het hof zag zelfs een noodzaak. Ook voor de valkerij is dit een klap, want het betekent dat zij ook niet meer in jachtgebied met woestijnbuizerds, arenden of andere uitheemse vogels mogen vliegen. Eigenaar Joseph Verdyck werd veroordeeld tot betaling van alle gerechtskosten.

Joseph Verdyck hier met Rocky. — © Patrick De Roo

De ara Rambo was intensief getraind in ‘free flying’. Eigenaar Joseph Verdyck liet hem dagelijks uitvliegen, waarna hij altijd netjes weer terugkwam. Op 29 december 2018 werd de vogel los gelaten op een terrein aan de Sint-Jobbaan in Westmalle, met toestemming van de landbouwer. De gronden zijn echter ook erkend jachtgebied. Patrick V.d.H. uit Deurne, die er op duiven kwam schieten, zag de ara vliegen en opende het vuur.

De correctionele rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat Patrick V.d.H. onoordeelkundig gebruik had gemaakt van zijn vuurwapen, wat op een gevaarlijke ingesteldheid wees. De beklaagde, die nog een blanco strafblad had, werd strafrechtelijk veroordeeld. Hij legde zich echter niet bij die veroordeling neer en ging in beroep.

Holenbroeder

In zijn verweer eind vorig jaar ging zijn advocaat voor de volledige vrijspraak. De jager was zelf aanwezig en legde uit dat een ara een holenbroeder is en er concurrentievervalsing met andere inheemse holenbroeders kan ontstaan als een ara vrij blijft rondvliegen. Als een exoot in de natuur terecht komt, moet je accepteren dat hij wordt afgeschoten, vond de jager.

Het Openbaar Ministerie ging echter niet mee in zijn betoog en vroeg een nog zwaardere straf, namelijk een effectieve boete van 4.000 euro bovenop de schadevergoeding en een definitieve verbeurdverklaring van zijn wapen. Toch blijkt het hof van beroep in Antwerpen nu het verhaal van de exotenbestrijding te volgen.

“Alle jagers lopen vandaag met een orgasme rond. Welk signaal geef je aan de maatschappij met zo’n vrijspraak?”, reageert advocaat Anthony Godfroid ontgoocheld. “Rambo was een huisdier. Hij droeg een gareel. Zijn foto hangt in mijn kantoor. We gingen voor ‘justice voor Rambo’, gerechtigheid voor Rambo. Dit is een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière, omdat de gevolgen gevaarlijk zijn. De sport free flying die Joseph beoefent is ten dode opgeschreven, nu zo iemand een license to kill heeft gekregen.”

Free flying mag je in de geest van het arrest alleen nog beoefenen met inheemse vogels zoals een kraai of duif. Godfroid: “Ik kan het gewoon niet verklaren. Het doodschieten van een huisdier mag niet, punt uit. Al mijn hoop is nu gevestigd op het Openbaar Ministerie dat nog naar het Hof van Cassatie kan gaan. Dit arrest schept een zeer gevaarlijk precedent.”

Joseph Verdyck bezoekt in de buurt ook verzorgingsinstellingen met zijn ara’s, zoals hier Huize Walden in Malle, wat altijd een prettige afleiding is voor bewoners en personeel. — © JV

Joseph Verdyck was woensdagmorgend zelf vol vertrouwen naar Antwerpen gegaan om het arrest te vernemen. “De jager was zelf niet aanwezig, wel zijn advocaat. Hij belde meteen lachend zijn cliënt op. In januari werd in Vlaams Brabant ook al eens een freeflightpapegaai neergeschoten door een jager.”

In de streek van Zoersel en Malle is Joseph een bekend figuur met zijn twee overige ara’s Mero en Rocky, waarmee hij op zijn fiets rondrijdt en kinderen, senioren en zieken fijne momenten bezorgt. Of hij nu gaat stoppen? “Ik zal enkel nog in parken en op plaatsen kunnen vliegen waar er zeker geen jagers in de buurt zijn. Dit betekent ook dat ik niet alleen in het jachtseizoen maar het hele jaar door op mijn hoede moet zijn. De rechtbank vond het raar dat ik in jachtgebied ging vliegen. Maar ik had toestemming van de eigenaar en het was een plek waar bijvoorbeeld ook kindjes naar Rambo kwamen kijken.”