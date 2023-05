Trajectcontrole en tractorsluis moeten fietstochtjes tussen Peer en Helchteren veiliger maken

De eerste plannen werden gelanceerd in 2021, maar kenden tegenwind vanuit de buurt waarop er heel wat overleg momenten volgden en de plannen werden bijgestuurd. “We pakken dit project aan in verschillende fasen”, zegt de Peerse burgemeester Steven Matheï (cd&v). “Het wordt een combinatie van ontradende maatregelen zoals een verlaging van de maximumsnelheid, de plaatsing van een trajectcontrole, het invoeren van een tonnagebeperking en het afsluiten van bepaalde wegen voor doorgaand verkeer. We maken hiervoor gebruik van een tractorsluis. In deze aanpak blijft plaatselijk verkeer tussen de dorpen toch mogelijk.” Burgemeester Steven Matheï benadrukt dat de maatregelen die genomen worden ervoor moeten zorgen dat de Helchterensedijk en omgeving veilig en leefbaar blijft voor alle weggebruikers. “We vinden het belangrijk om ook in de toekomst hun ervaringen te kennen en daarom zetten we in op een permanente evaluatie.”

Vier fasen

De aanleg gebeurt in vier fasen en de eerste is al volgende maand voorzien. “We plaatsen dan een tractorsluis op de Houtestraat tussen de Helchterensedijk en de Limboschstraat. Hierdoor sluiten we de weg af voor doorgaand verkeer. Fietsers en landbouwvoertuigen kunnen nog wel passeren. Tegelijk verlagen we de maximumsnelheid in de Houtestraat, Helchterensedijk, Gehucht, Elsevaart, Bovenstestraat en Driehoevenstraat naar 50 km per uur. Hierdoor creëren we een veiliger samengaan van gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. De politie zal extra controles uitvoeren. Ook wordt een tonnagebeperking ingevoerd om zwaar verkeer te weren.” De tweede fase is voorzien in het najaar en bestaat uit het plaatsen van een nieuw wegdek op een deel van de Houtestraat. Volgend jaar wordt een trajectcontrole ingevoerd op de Helchterensedijk en de Tettelstraat waarna in 2025 werk kan worden gemaakt van de omgeving van de fietsverbinding. “Samen met de bewoners en gebruikers gaan we aan de slag voor het creëren van een verbinding in harmonie met de omgeving. We denken aan vergroening, een extra rustpunt, een speelbos en een uitbreiding van het knooppuntennetwerk voor wandelaars en ruiters. Tijdens deze fase vernieuwen we ook het wegdek van de Helchterensedijk.”