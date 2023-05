Paniekvoetbal bij Leeds United: degradatiekandidaat vervangt coach Javi Gracia door ervaren Sam Allardyce

Javi Gracia is niet langer trainer van Leeds United. De club bevestigt woensdag dat hij wordt vervangen door Sam Allardyce.

Met nog vier speeldagen voor de boeg in de Premier League, staat Leeds als zeventiende net boven de degradatiezone met 30 punten. Dat zijn er evenveel als nummer zestien Leicester City en nummer achttien Nottingham Forest. Everton, negentiende en voorlaatste, telt amper een puntje minder.

Javi Gracia was pas sinds 21 februari trainer van Leeds. De Spanjaard volgde toen de ontslagen Amerikaan Jesse Marsch op. Maar na amper twaalf wedstrijden wordt de 53-jarige Gracia alweer de deur gewezen. Ook de rest van zijn staf moet opstappen. Dinsdag kreeg al sportief directeur Victor Orta, een landgenoot van Gracia, zijn ontslag. Hij was er sinds 2017 werkzaam.

Met Sam Allardyce krijgt Leeds een heel ervaren trainer aan het roer. De 68-jarige Engelsman coachte meer dan 500 wedstrijden in de Premier League. Onder meer Sunderland, Crystal Palace en Everton hielp hij aan het behoud. Zijn laatste club was West Bromwich Albion in 2021.

Zaterdag wacht voor Allardyce een loodzwaar debuut met een verplaatsing naar titelfavoriet Manchester City. Bij Leeds ligt een bonus van 2,5 miljoen pond (2,8 miljoen euro) klaar als hij de club in de hoogste klasse houdt.