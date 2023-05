Slachtoffers spreken over misbruik door christelijke ‘sekteleider’: “Ik was door hem uitgekozen”

Ex-leden van de Soul Survivor Watford kerk spreken in ‘The Telegraph’ voor eerst over hoe ze misbruikt werden door dominee Canon Mike Pilavachi, die christelijke jeugdfestivals organiseerde. “Het was een publiek geheim en niemand deed er iets aan.”

Iedere zomer, van 1993 tot 2019, kwamen zo’n 30.000 tieners uit alle hoeken van de wereld samen om deel te nemen aan ‘Soul Survivor’. Het festival, voornamelijk gekend onder de leden van de Anglicaanse Kerk, was een initiatief van dominee Canon Mike Pilavachi, een 65-jarige evangelist naar wie nu een intern onderzoek loopt na beschuldigingen over ongepaste intieme relaties met jongeren.

In The Telegraph spreken vermeende slachtoffers en voormalige medewerkers van Soul Survivor over het “giftige gedrag van Pilavachi” en zijn “gruwelijke wreedheid en obsessie voor jonge mannen”. Ze noemen het een “sekte” en “een publiek geheim binnen de organisatie, waar niemand iets aan deed”.

“Sleutel tot de toekomst”

De vermeende slachtoffers zouden via ‘Soul Time’ – vandaag ‘Soul61’ – in contact zijn gekomen met de man. Via dat programma konden jonge gelovigen gedurende één jaar opgeleid worden “tot toekomstige christelijke leiders”. Maar volgens de slachtoffers werd er een zeer specifiek type jongemannen gekozen: atletisch, aantrekkelijk en getraumatiseerd. De dominee zou hen “speciaal” hebben doen voelen en hen hebben wijsgemaakt dat “hij de sleutel tot hun toekomst in handen had”. Ze kregen de bijnaam “Mike’s boys” of “Mike’s favourites”.

Die favorieten moesten – blijkt nu – in hun ondergoed oliemassages ondergaan en in de slaapkamer van de dominee of in de kerk worstelen met elkaar. Een van de vermeende slachtoffers vertelde aan The Telegraph over hoe hij in zijn ondergoed een volledig lichaamsmassage kreeg terwijl hij op het bed van de dominee lag. “Ik ging natuurlijk geen ‘nee’ zeggen, ik was uitgekozen door Mike. Ik wilde niets doen dat onze nieuwe relatie in gevaar zou brengen. De massages gingen te ver, naar de binnenkant van de dij toe, maar wie was ik om aan hem te twijfelen”, klinkt het.

Compleet negeren

De slachtoffers spreken ook over de psychologische kwelling waarbij hij hen overlaadde met aandacht en allerlei dingen beloofde om de jongens dan vervolgens compleet te negeren. Volgens ex-personeelsleden was het wangedrag al langer duidelijk, zo herinnert een werknemer zich nog dat de dominee in 2003 al werd aangesproken over zijn gedrag.

Pilavachi trok zich begin april 2023 terug uit zijn ambt binnen de Kerk van Engeland en nam ontslag van de door hem opgerichte Soul Survivor Charity. Er loopt ook een onderzoek naar hem door de Charity Commission, het orgaan dat goede doelen in Engeland reguleert.