Wereldkampioen Remco Evenepoel treft in de Giro Oost-Vlaming Luc Herpelinck als voorzitter van de UCI-wedstrijdjury

Luc Herpelinck staat aan het hoofd van de vierkoppige UCI-wedstrijdjury die de 106de Giro d’Italia in goede banen moet leiden. De 62-jarige Zottegemnaar is in grote ronden niet aan zijn proefstuk toe.

Het is al zijn derde Giro. In 2016, toen Vincenzo Nibali won, was hij gewoon lid van de wedstrijdjury. In 2017 was hij een eerste keer ‘president’ van een Giro die door Tom Dumoulin werd gewonnen. Daarnaast was de economist ook al drie keer lid van de UCI-wedstrijdjury van de Tour. In de corona-Tour 2020 die in september werd gehouden, was hij eveneens voorzitter.

Remco Evenepoel spreekt dus als wereldkampioen dezelfde taal als de man die in de Zottegemse deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove woont. Dat vergemakkelijkt soms een gesprek indien er stof tot discussie is. De drie andere leden van de jury zijn de Spanjaard Pedro Garcia Moro, de Fransman Laurent Idelot en de Italiaanse Valeria Laguzzi. De voorzitter geeft pas bij gelijkheid van stemmen de doorslag indien een beslissing voor verdeeldheid zorgt bij de UCI-commissarissen. De VAR met dienst is de Italiaanse Francesca Mannori.