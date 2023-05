Zwakbegaafde vijftiger verkracht meermaals buurjongen (12): “Hij was verliefd en kon zich niet bedwingen”

Baarle-Hertog

Een 55-jarige zwakbegaafde man uit Zondereigen (Baarle-Hertog) bekende dat hij een 12-jarige jongen meermaals had aangerand en verkracht. De vijftiger over wie in het kleine dorp tot vorig jaar geen enkele klacht werd geuit, riskeert nu een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar. “Over seksualiteit bij mensen met een beperking werd vroeger niet gesproken. Het ging altijd goed tot hij verliefd werd op die jongen”, stelde zijn raadsman, meester Bart Vosters.