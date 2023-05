Zijn het vazen of wc-rolletjes? Beringse verkoopt opmerkelijk werk in Hasseltse pop-upshop

Zijn het vazen of wc-rolletjes? Terechte vraag als je het nieuwste werk van het Beringse Keramiek Studio Els bekijkt. Voor deze multifunctionele creaties vond bezielster Els van der Leede haar inspiratie in het kleinste kamertje.

Echte kunstenaars kunnen overal inspiratie uit putten, zelf uit wc-rolletjes. Zo ging het toch voor de Beringse Els van der Leede. “Als beeldhouwer en keramiste ben ik altijd op zoek naar mooie structuren”, aldus Els. Toen ze een tijdje geleden een wc-rolletje vast had, ging er een lampje branden. “Elk rolletje is anders, net zoals deze vaasjes. De ene is wat dikker, de andere iets hoger. Alles wat ik maak, wordt dan ook met de hand opgebouwd of in een zelfontworpen mal gegoten. Door het spontane gietproces ontstaan er dan allemaal unieke stuks.”

Decoratief en multifunctioneel

“Ik hou ervan om te experimenteren met hoogtes en vormen en zelfs met kleuren.” Daar waar de meeste keramisten neigen naar aardetinten, grijpt Els graag naar zuiver wit in contrast met vrolijke tinten. “Het leuke aan deze kleine vaasjes is dan ook dat je ze in al hun verschillende gedaantes kan combineren. Zet er verschillende op tafel met telkens een klein bloempje in”, tipt Els. “Zo breng je fleurigheid in huis zonder dat je meteen een boeket moet kopen. Zo’n grote bos bloemen staat vaak ook in de weg in het midden van de eettafel.”

Naast toffe decoratieve stuks, zijn de vaasjes van Els ook multifunctioneel. “Alles wat ik maak, is voedselveilig geglazuurd. Haal de bloempjes uit de vaas en drink er een koffietje uit. Of gebruik ze als melkkannetjes voor je gasten. Het kan allemaal.”

© Keramiek Studio Els

Mini-urnen

In hetzelfde design maakt Els ook koesterurnen. Die zien er ongeveer hetzelfde uit als de vaasjes, alleen komen ze nog met een dekseltje, zodat de assen veilig opgeborgen kunnen worden. “Het viel me op dat het aanbod aan mooie urnen beperkt is”, legt Els uit. “Vaak heb je de keuze uit een resem grijze en traditionele exemplaren. De urnen die ik maak, hebben een speelse vorm en komen in meerdere kleuren. Vooral voor kindjes, jonge mensen of zelf huisdieren zijn ze een mooi alternatief.”

Mini urnen. — © Keramiek Studio Els

Pop-up shop

Normaal gesproken ontwerpt en verkoopt Els haar creaties vanuit haar Atelier in Beringen. Maar vanaf woensdag kan je haar werk ook in Hasselt shoppen. Van 3 tot en met 27 mei verhuist de keramiste al haar ontwerpen naar de Dokter Willemsstraat, waar ze haar allereerste pop-upwinkel opent. “In de shop vind je een assortiment van schalen, vazen, borden, urnen en koffiebekertjes tot grotere keramische kunstwerken. Kom zeker snuisteren.”

Pop-up shop Keramiek Studio Els, Dokter Willemsstraat 8 in Hasselt. Open: nog t.e.m. 27 mei. Info: www.elsvanderleede.be

Kralen onderzetters. — © Keramiek Studio Els