Iraanse president voor het eerst in Syrië sinds burgeroorlog

De Iraanse president Ebrahim Raisi is op woensdag aangekomen in de Syrische stad Damascus. Zo melden Syrische en Iraanse media. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de Syrische burgeroorlog in 2011 dat een Iraans staatshoofd het land bezoekt. De laatste Iraanse president die dat deed, was Mahmoud Ahmadinejad in 2010.