Toffe vakantiefoto’s verzekerd: Karen François brengt zomercollectie uit bij Bristol

In Vlaanderen kennen we haar allemaal als de madam van de ‘Ik wil naar huis’-totebags en de ‘Zeddis kalm’-petjes. Dat Karen François een krak is met woordgrapjes, is dus niet bepaald een geheim. Waar ze die merchandise normaal gezien in haar eigen webshop verkoopt, gooit ze het deze zomer eenmalig over een andere boeg door in zee te gaan met Bristol.

Met de zomerse capsulecollectie van Karen François zullen heel wat Millennials en Gen Z’ers ongetwijfeld hun weg richting de kledingketen vinden komende tijd.

© Bristol x Karen François

“Ik had al lang enkele producten in gedachte die qua productie nogal moeilijk uit te brengen zijn in mijn eentje. Ik probeer soms iets uit in een oplage van één stuk,voor mezelf. De reiskoffer maakte ik bijvoorbeeld al eerder. Wanneer ik daarmee op zwier was, kreeg ik vaak de vraag waar mensen die konden kopen. Bristol staat bekend om haar degelijke valiezen, daarom is deze samenwerking zo perfect. Ik wil mensen natuurlijk geen brol aansmeren!”, aldus Karen François over de collab.

© Bristol x Karen François

Als je deze zomer een vakantie of staycation hebt gepland, kan je namelijk niet anders dan in de verleiding gebracht worden door Karens gebruikelijke woordmopjes, die voor de gelegenheid in een tropisch jasje werden gestoken. Het resultaat? Matchende badpakskes voor jou en je mini, een vissershoedje, badslofkes en een valies. Allemaal gitzwart, met in witte drukletters het kenmerkende opschrift ‘Ik wil naar huis’. Eén uitzondering: het kinderbadpak, dat heel passend leest ‘Ik ook’. Toegegeven, in het buitenland zal lang niet iedereen de humor ervan inzien, maar je vakantiefoto’s beloven alvast heel geestig te worden, ook als je je eigen tuin niet verlaat.

© Bristol x Karen François

De collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Bristol, prijzen variëren van 17,99 euro tot 89,99 euro.