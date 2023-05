Actrice Kim Van Oncen vervult droom van grootvader met gloednieuwe Delhaize: “Het begon ooit met eieren en boter”

Kapellen/Stabroek

Heel Vlaanderen mag haar dan wel kennen als actrice in Dertigers en presentatrice op Radio 2, in thuisbasis Putte is Kim Van Oncen in de eerste plaats uitbaatster van de eerste en enige supermarkt in het grensdorp. Samen met haar broer Tom gaat ze nu een gloednieuwe en grotere winkel bouwen, aan de overkant van het kruispunt van de Ertbrandstraat met de Klinkaardstraat. “Na al die jaren wordt de droom van onze grootvader realiteit”, zegt de derde generatie van de ondernemersfamilie.