Onze boekentips: de mindfuck van de millennial en pijnlijke familiegeschiedenissen

De ansichtkaart

Anne Berest

Bij de Franse auteur Anne Berest valt een ansichtkaart in de bus, met daarop alleen de namen van vier familieleden die zijn omgekomen in concentratiekampen. Het is de start van een onderzoek naar haar familiegeschiedenis, die getekend is door WOII. Erg aangrijpend verhaal.

Nieuw Amsterdam, 400 blz., 24,99 euro

OK dan niet

Katrin Swartenbroux

Journaliste Katrin Swartenbroux houdt met een reeks scherpe en humoristische essays haar generatie, die van de millennials, een spiegel voor. Over relaties, sociale media en werk. En wat voor mindfuck het is om vandaag twintiger of dertiger te zijn.

Murrow, 192 blz., 21,99 euro

Kalle

Bert Wagendorp

Vervolg op het schitterende Phoenix, over een Nederlands gezin landverhuizers die schipbreuk lijden. In deel twee komt Abel, die als enige van zijn gezin de ramp overleefd heeft, met zijn beste vriend Kalle aan in Cairo, Illinois. De Amerikaanse Burgeroorlog is losgebarsten en de twee leggen de gruwel vast in verhalen voor de krant.

Pluim, 399 blz., 26,99 euro

Station Malma

Alex Schulman

Niets dan lof was er in de zomer van 2021 voor De overlevenden van de Zweed Alex Schulman. Station Malma is opnieuw een familiegeschiedenis, dit keer over een pijnlijke scheiding die generaties lang blijft nazinderen.

De Bezige Bij, 254 blz., 24,99 euro

De Kuil

Erik Kriek

Na de gesmaakte murderballads In the Pines en vikingverhaal De Balling verkent de Amsterdamse stripmaker en illustrator Erik Kriek (56) in De Kuil een beproefd genre: het griezelverhaal. Na het verlies van hun zoon gaan Sara en Huub wonen in de bossen van de Veluwe. Huub heeft een landhuis van een oudoom geërfd. Sara worstelt met haar verlies terwijl tussen bomen en huis een vreemd verleden sluimert. Krieks donkere en expressieve stijl is gemaakt voor dit genre.

Scratch Books, 132 blz., 29,95 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden