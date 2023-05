Voeren

Een bospad betekent vertragen. Samen met de gids zoom je in op hetgeen je zintuigelijk waarneemt, op ‘verstillen’. Met de natuur als inspiratiebron volgen we een bospad in het grensoverschrijdend stiltegebied - met weinig kilometers en met ruimte voor het geluid van de stilte. Om die reden kunnen honden helaas niet mee op deze wandeling.