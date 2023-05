Primeur bij Pringles in Mechelen: stalen bodem verdwijnt uit koker

De Amerikaans chipsproducent Pringles pakt woensdag uit met een “wereldprimeur” op de site in Mechelen. De vernieuwde recycleerbare koker van het product, ontwikkeld in ons land, zou voor negentig procent van papier gemaakt zijn. De stalen bodem verdwijnt uit de verpakking.

“Met de nieuwe technologie is een investering gemoeid van meer dan 100 miljoen euro”, laat het bedrijf, dat sinds 2012 eigendom is van Kellogg’s, weten. VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid, kwam tussenbeide met een subsidie voor de onderzoekskosten voor de nieuwe verpakking. De primeur zou hem vooral zitten in de “superieure kwaliteit van de papieren verpakking”, die volledig luchtdicht is en het product zeker een jaar goed houdt.

Papierbak

De nieuwe koker werd ontwikkeld in samenwerking met Fost Plus, het bedrijf dat de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België opvolgt. Het productieproces van de nieuwe koker zal na België in andere Pringles-fabrieken wereldwijd worden overgenomen. Volgens het bedrijf zal het gebruikte papier hoofdzakelijk afkomstig zijn uit gerecycleerde materialen.

“Door de stalen onderkant van de koker was de verpakking lang alleen maar in theorie recycleerbaar”, zegt Johan Van Batenburg, directeur van de site in Mechelen. “De hoogtechnologische papieren kokers worden nu toegelaten tot de recyclagecyclus van papier, aangezien het stalen uiteinde zal worden vervangen door papier. Consumenten zullen de verpakking dus in de papier- en kartonbak kunnen gooien.”

Volgens Van Batenburg heeft het bijna vijf jaar geduurd om de nieuwe technologie te ontwerpen en te perfectioneren. De lancering van de papieren kokers begint in België in mei 2023. De productiesite in Mechelen stelt 650 mensen tewerk en produceert miljoenen kokers die verdeeld worden in tachtig landen.