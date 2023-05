Aperitiefje? Probeer dit eeuwenoude cocktailrecept met melk van bij ons

Powered by Fairebel

Melk van Fairebel? Dat is een duurzame keuze, want lokaal geproduceerd. De volle en halfvolle melk is eerlijk en conform de strengste kwaliteitsnormen. De volle melk heeft bovendien een vetgehalte dat natuurlijk varieert volgens de seizoenen. Zo gaat die van 3,8 tot 4,4 procent, terwijl die in het merendeel van de traditionele volle UHT-melk gestandaardiseerd is op 3,5 procent. En die natuurlijke variatie in functie van het seizoen, dat proef je.

In samenwerking met Fairebel, www.fairebel.be