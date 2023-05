Lekker en gekker wandelen: Pink Ribbon tipt 20 wandelroutes voor je ideale Roze Mars

Zelf deelnemen aan de Roze Mars is erg makkelijk, want je kan de hele maand mei aan je eigen tempo je stappen bijhouden. Of je nu dagelijks wat extra beweegt of je inspanningen opspaart voor het weekend: de keuze is volledig aan jou. De meimaand is bovendien een prachtig moment om in de natuur te vertoeven. Nog een reden om lekker lange wandeling in te lassen.

Maar de Roze Mars is ook een manier om geld in te zamelen voor Pink Ribbon, door jezelf of je team in te schrijven voor de Roze Mars via de website (inschrijven kost 10 euro), of door een andere wandelaar te sponsoren. Tijdens de vorige editie werd meer dan 79.000 euro ingezameld en wandelden de deelnemers 33 keer de wereld rond. Het doel is natuurlijk om het dit jaar nog beter te doen.

Uiteraard kan je zelf een wandeling opzoeken, maar Wandelknooppunt geeft via zijn website ook 20 route-ideeën voor de Roze Mars. In Vlaanderen of in Wallonië? De keuze is aan jou. Wij selecteerden onze drie favoriete wandelingen voor zij die niet kunnen kiezen uit de lange lijst met opties.

Kravaalbos wandelroute, Aalst, 7,8 kilometer

Het is nog niet te laat om boshyacinten te spotten en het Kravaalbos in Aalst is de ideale plaats om dat in alle rust te doen.

Büllingen, 7,5 kilometer

Helemaal in het oosten van het land ligt een verborgen vallei, die alleen ingewijden weten te vinden. Dankzij de ontluikende boombladeren word je er als wandelaar momenteel ondergedompeld in een zee van groen.

Ieper, 7,3 kilometer

Wie graag natuurschoon en een stukje geschiedenis met elkaar combineert, trekt maar beter zo snel mogelijk richting Ieper. De wandeling doorheen natuurdomein Palingbeek combineert fauna, flora en historie als geen ander.