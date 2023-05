David Goffin heeft ticket voor Roland Garros dan toch (rechtstreeks) beet na forfait van Zuid-Koreaan

David Goffin hoeft dan toch geen kwalificaties te spelen op Roland Garros. De Luikenaar was eerste reserve maar schuift een plaats op na het forfait van de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon.

De 32-jarige Goffin stond op de ranking van 17 april pas op de 99e plaats en was daardoor niet rechtstreeks geplaatst voor Roland Garros. Maar door het afhaken van Kwon, die sukkelt met de schouder, kan hij zich nu toch opmaken voor een twaalfde opeenvolgende deelname aan het grandslamtoernooi in Parijs.

Goffin, vandaag 95e, tracht deze week vertrouwen te tanken op een Challengertoernooi in het Franse Aix-en-Provence. Op Roland Garros is zijn beste resultaat een kwartfinale in 2016. Vorig jaar haalde hij aan de Porte d’Auteuil de derde ronde (zestiende finales). Belgiës nummer 1 heeft dus 90 punten te verdedigen. Roland Garros vindt plaats van 22 mei tot 11 juni.