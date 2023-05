Studie Nationaal Crisiscentrum: “Belgen het best voorbereid op stormen en pandemieën”

De voorbereiding op de risico’s van hevige stormen, hittegolven of pandemieën is zeer uiteenlopend. Het gaat onder meer over informatie opzoeken, voldoende water drinken bij hitte, water besparen bij droogte en tuinmeubels vastzetten voor een storm. Belgen zijn volgens het onderzoek het best op deze risico’s voorbereid omdat we daarmee vaak of recent geconfronteerd werden. Bij gevaar waar de kans kleiner is om mee geconfronteerd te worden, zoals een grootschalige elektriciteitspanne of een nucleair ongeval, is de kennis over preventieve maatregelen ook beperkter.

Op overstromingen, industriële ongevallen en aardbevingen bereidt een minderheid van de bevolking zich bijvoorbeeld voor. Voor hittegolven (47 procent) en cyberaanvallen (38 procent) geven al meer Belgen aan zich te hebben voorbereid.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 62 procent van de bevolking de nationale overheid als belangrijkste informatiebron voor en tijdens een noodsituatie beschouwd. Traditionele nieuwsmedia (39 procent) volgen op ruime afstand. Acht op de tien bevraagden gaf bovendien aan meer informatie te willen krijgen over risico’s en hoe er mee om te gaan.

Door het onderzoek wil het Nationaal Crisiscentrum doelgerichter werken en beter inspelen op de informatienoden- en behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen. “Een burger die goed voorbereid is op noodsituaties draagt bij aan de weerbaarheid van onze samenleving”, zegt Bart Raeymaekers, directeur-generaal van het Nationaal Crisiscentrum. “Dankzij dit onderzoek kunnen we onze bevolking op een doelgerichte manier helpen om zich beter voor te bereiden op noodsituaties.”