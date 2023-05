Aangestoken brand verwoest lokaal van nieuwe voetbalclub voor kinderen met beperking: “Er staat niets meer”

Een brand op domein De Raveschoot in Olsene (Zulte) heeft het lokaal vernield van de Red Stars, een voetbalvereniging voor kinderen met hersenverlamming. Clubverantwoordelijke Christophe Kint is er het hart van in. “Er staat niets meer.” De politie bevestigt dat de brand werd aangestoken.

De Red Stars is een nieuwe vereniging in Zulte. Op 23 september zou de werking van start gaan en de voorbereidingen aan de infrastructuur op domein De Raveschoot waren volop bezig. Clubverantwoordelijke Christophe Kint is zelf papa van een zoon met cerebrale parese, en wilde met de Red Stars een volwaardige voetbalwerking creëren voor alle kinderen met hersenverlamming. “Een professionele ploeg, waar kinderen met hersenverlamming naar kunnen opkijken, net zoals de Rode duivels”, sprak hij toen.

Tijd en geld geïnvesteerd

Maar in de nacht van dinsdag op woensdag is alle werk tenietgedaan. “Om 7.45 uur ben ik gebeld door de schepen met het slechte nieuws”, zegt Christophe. “Het is momenteel nog moeilijk voor me om te plaatsen. We hadden al heel veel tijd en geld geïnvesteerd om het oude rugbylokaal bruikbaar te maken voor onze werking. Of dit ons vertraging oplevert? Er staat niets meer.”

“Hoe het is kunnen gebeuren, weet ik niet”, zegt Christophe. “Er stond geen brandbaar materiaal en de elektriciteit lag uit. Volgens ons zijn er mogelijk drie brandhaarden. De politie zal een buurtonderzoek doen.” (Lees verder onder de foto’s)

Uit zonderzoek bleek al vlug dat de brand is aangestoken. — © if

Voor de ploeg is de brand een ramp. — © if

Politiewoordvoerder Vincent Himpe bevestigt dat de brand is aangestoken. “We hebben op meerdere plaatsen brandhaarden aangetroffen, maar verder zijn er nog geen aanwijzingen. We kijken of er camerabeelden in de buurt zijn, of eventuele getuigen. Momenteel komen nog geen namen naar voren. Er zijn geen brandversnellers aangetroffen, maar wel sporen van papieren.”

“De brandweer ziet dat de brand duidelijk op verschillende plaatsen is ontstaan. Zowel aan de voor- als achterzijde is een duidelijke brandontlijning aan bepaalde punten. Het is 100 procent zeker aangestoken. Er is ook kleine schade aan het lokaal van jeugdbeweging KSA. We hebben het parket ingelicht. De parketmagistraat heeft de opdracht gegeven tot een verder opsporingsonderzoek.”

Oplossing zoeken

Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) wil samen met de Red Stars kijken voor een oplossing. “De brand is vannacht gebeurd rond 2.30 uur”, zegt hij. “De sportaccommodatie, kleedkamers en douches op domein De Raveschoot zijn gevrijwaard. Het oude clublokaal van de rugby, dat de kantine zou worden van de Red Stars, is volledig vernield. Het lokaal was in hout opgetrokken.”

De vernieuwingswerken aan domein De Raveschoot zouden niet in het gedrang komen. “Eind mei beginnen de werken aan de nieuwbouw”, zegt Lagrange. “De werken zullen anderhalf jaar duren. Het oude clublokaal van de rugby was bedoeld als tijdelijk onderkomen voor de Red Stars. Nu zullen we moeten zoeken naar een andere oplossing, om deze periode te overbruggen.”

“Het sportgebeuren kan nog steeds perfect plaatshebben”, zegt de burgemeester tot slot. “Enkel voor de cafetaria zoeken we een oplossing. We gaan dit in overleg met de Red Stars bekijken.”