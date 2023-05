Tiener opent geweervuur in Servische basisschool

Een tienerjongen heeft woensdag het vuur geopend in een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Zo schrijft persbureau Bloomberg op basis van een verklaring van de Servische politie.

Rond 8.40 uur liep een melding binnen over een schietpartij in de Vladislav Ribnikar Basisschool. De verdachte, volgens Bloomberg niet ouder dan twaalf of dertien jaar, zou met een wapen van zijn vader verschillende schoten hebben gelost op ander leerlingen en een bewakingsagent.

Volgens Servische media zou de agent zijn omgekomen, maar de politie wilde nog niet verder in detail treden. Verder schreef de Britse tabloid The Mirror dat vijf kinderen gewond zijn geraakt.