Waarom ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ een van de betere Marvel-films is

Rocket (stem van Bradley Cooper), de wasbeer die zich een freak voelt, moet gered worden door zijn vrienden in ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’. — © Courtesy of Marvel Studios

James Gunn is het meesterbrein achter het vernieuwde DC-filmuniversum. Hij neemt afscheid van Marvel met een derde en laatste deel van Guardians of the Galaxy, waar er gelachen kan worden.

Het zag er even naar uit dat er geen derde deel van Guardians of the Galaxy ging komen. De succesvolle regisseur James Gunn werd ontslagen, omdat hij jaren geleden controversiële berichten op Twitter had gezet. Maar de cast steunde Gunn en andere studio’s stonden te springen om hem in dienst te nemen. Toen het besef kwam dat ze een potentiële hit kwijt zouden spelen en een enorme ontslagpremie dienden te betalen, begonnen de Marvel/Disney-bonzen te aarzelen. Nadat hij The Suicide Squad voor Warner afwerkte, kon Gunn terugkeren om Vol. 3 te verfilmen.

Een goede zaak voor Disney/Marvel, want het nieuwe script van Gunn bleek gefocust en geïnspireerd. In plaats van het zoveelste verhaaltje over superhelden die een megalomane schurk moeten uitschakelen, draait de plot in Vol. 3 vooral rond het verleden van Rocket (stem van Bradley Cooper). Tijdens een poging om de wasbeer te kidnappen, raakt hij ernstig gewond. Om hem te redden moeten Peter Quill (Chris Pratt) en zijn Guardians een zelfvernietigingsmechanisme in Rockets hart uitschakelen. De oplossing ligt bij zijn jeugd: als baby werd hij onderworpen aan genetische experimenten. Voor Gunn was dat idee ideaal om er elementen van The Island of Doctor Moreau van H.G. Wells – over een krankzinnige arts die van dieren mensachtige freaks maakt – in te verwerken.

Donkerder dan Vol. 1 en Vol. 2

Met zijn 150 minuten speelduur is Guardians of the Galaxy Vol. 3 nog steeds een te lange film. Maar de heldere plot houdt de aandacht gaande, zelfs met de vele flashbacks en een voetbalploeg aan personages. Dat maakt van de 32ste luik van het MCU een van de betere films in de serie. Gunns gevoel voor krankzinnige humor helpt ook wel om je over de lange speelduur heen te zetten.

Humor is trouwens de sleutel om een Marvel-film verteerbaar te maken. Denk maar aan het bloedserieuze en dus onuitstaanbare Eternals (157 minuten). Dat wil niet zeggen dat Vol. 3 geen melodrama bevat. In tegenstelling tot de vrolijke eerste twee delen zijn er donkere Burtoneske momenten – met die Doctor Moreau-insteek kan dat niet anders. In die zin neemt Vol. 3 zich iets meer au sérieux dan Vol. 1 en Vol. 2. Maar daar zullen de fans geen problemen mee hebben. Intussen zit Gunn, als een van twee CEO’s van concurrent DC Studios, op rozen en mag hij zich de tweede machtigste man van Hollywood noemen.

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ speelt nu in de bioscopen