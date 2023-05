Ex-olympisch kampioen Greg Van Avermaet stopt eind dit seizoen met wielrennen: “Ik ben erg trots op wat ik heb bereikt”

“Helaas komt er een einde aan dit avontuur”, schrijft Van Avermaet op sociale media, waar hij ook een prachtige afscheidsvideo deelde. “Hoe moeilijk de beslissing ook was, als ik terugkijk ben ik ontzettend trots op wat ik heb bereikt. Ik heb elke dag het beste van mezelf gegeven, om achteraf geen spijt te hebben. Ik heb niet alleen genoten van de overwinning, maar ook van de weg ernaartoe.”

“Ik wil alle mensen bedanken die in me geloofden en me tijdens mijn carrière hebben geholpen. Ik ben extreem dankbaar voor al mijn fans die me steunden, niet alleen tijdens mijn gloriedagen, maar ook tijdens de moeilijke tijden. Nu is het tijd om wat tijd door te brengen met mijn vrouw en kinderen en op zoek te gaan naar andere doelen in het leven waarin ik hopelijk dezelfde passie zal vinden.”

Tot einde seizoen alles geven

“Tot het einde van het seizoen zal ik nog alles geven met mijn team AG2R-CITROËN, dat ik dank voor het vertrouwen en de teamgeest van de afgelopen 3 jaar, net zoals ik dat deed vanaf de eerste dag dat ik besloot te gaan fietsen. Hopelijk kan ik eindigen met mooie resultaten.”

Van Avermaet heeft een bijzonder rijke carrière achter de rug, met de olympische titel in het Braziliaanse Rio in 2016 als absolute uitschieter. In het jaar dat daarop volgde, beleefde de Oost-Vlaming zijn sterkste voorjaar ooit, waarin hij zowel Parijs-Roubaix, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem als de Omloop Het Nieuwsblad won.

© BELGA

Van Avermaet heeft verder onder meer ook twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk, acht dagen Tour-geel in 2018, een ritzege in de Vuelta, Parijs-Tours en eindzeges in Tirreno-Adriatico en de Ronde van België op zijn palmares staan. Winnen in de Ronde van Vlaanderen lukte net niet: Van Avermaet finishte als tweede in 2014 en 2017.

De laatste jaren had Van Avermaet het moeilijk om nog zijn stempel te drukken op finales in de voorjaarsklassiekers. In 2022 finishte hij als derde in de Omloop Het Nieuwsblad, een laatste uitschieter. Aan het eind van dit seizoen neemt Van Avermaet afscheid. Hij zal dan 38 jaar zijn.