Nieuwerkerken feest vier dagen in en rond ‘Moulin Rouge’-tent

Net zoals in 2022 viert Nieuwerkerken vier dagen lang feest. Het diverse programma heeft voor alle leeftijden iets te bieden. Donderdagnamiddag start het hele gebeuren met golden oldies. Nico Vaes uit Kozen zorgt met zijn talent voor het amusement. Deze namiddag kreeg de naam ‘Nieuwerkerken danst!’ en de spiegeltent van weleer is daarvoor de perfecte locatie. Vrijdagavond klinkt er daar muziek uit de jaren 70 en 80. Liefhebbers van onder meer boogiewoogie of walsen kunnen tijdens ‘Nieuwerkerken swingt!’ hun beentjes losgooien op muziek gedraaid door DJ Ron Vandijck. Zaterdagavond neemt discobar Vaneigens de spiegeltent over voor ‘Nieuwerkerken fuift!’. Zondag tot slot is de heel jonge garde welkom voor ‘Nieuwerkerken ravot!’. De tent op het gemeenteplein krijgt dan het gezelschap van springkastelen en andere attracties. Verder staat er ook een kindershow op het programma. De toegang voor deze activiteiten is gratis voor alle inwoners. Deze aanpak van het hele feestgebeuren lijkt dus sterk op de editie van vorig jaar. “Never change a winning team”, zo reageert schepen van feestelijkheden Miet Bessemans (cd&v). Is de traditie met deze derde editie dan ook echt ingezet? “Uiteraard evalueren we jaarlijks en sturen we bij waar nodig. Zo lang de mensen graag komen, blijven we het organiseren”, besluit de schepen. len