Haal je lichtzwaard maar boven: ‘Jedi Survivor’ is de beste Star Wars-game sinds lang

Kluts het beste van Tomb Raider, God of War en Uncharted in een pot, strooi er wat sterrenstof over, steek het gasvuur aan met een lichtzwaard en je krijgt Star Wars: Jedi Survivor. Een dijk van een actiegame.

De game - sequel van Star Wars: Fallen Order - werd ontwikkeld voor de nieuwe generatie consoles en knettert dus in al zijn grafische glorie. Cal Kestis is een planeethoppende Jedi-leerling die snel in conflict komt met The Empire. Dat het roodharige hoofdpersonage als twee druppels water op Jelle Cleymans lijkt, moet je er wel bijnemen. Gelukkig kan je zijn look gemakkelijk aanpassen. Een mohawk en een geitensik kunnen wonderen doen.

Tijdens de hele game wordt Kestis bijgestaan door de kleine robot BD-1. Die reist als een piratenpapegaai mee op zijn schouder en komt van pas tijdens de vele puzzels die de game rijk is. De puzzels zijn nooit saai of repetitief, maar altijd bevredigend als je ze (eindelijk) kan oplossen. De moeilijkheidscurve groeit mee naarmate de game vordert en je meer Jedi-kunstjes ter beschikking hebt.

Tientallen vijanden

Via zo’n 2,5 uur aan tussenfilmpjes wordt het verhaal verteld en tussendoor moet je honderden gevechten overleven. Dat lukt aardig met een lichtzwaard dat steeds beter wordt en nieuwe aanvalstechnieken. Op het einde van de game is Cal Kestis zo getraind dat elk gevecht als een moderne dans aanvoelt waarbij hij vijanden doorboort, klieft en decimeert met zijn lichtzwaard. Er zijn in totaal zo’n zeventig (!) verschillende vijanden, van droids en Stormtroopers tot premiejagers en allerlei hapgrage fauna. Het hoofdverhaal hapt zo’n dertig uurtjes uit je vrije tijd, ga je alle zijmissies afwerken, dan kan de speelduur gemakkelijk verdubbelen. Maar twijfel niet, Jedi Survivor is één van de allerbeste Star Wars-games die we ooit speelden.(rd)

‘Star Wars: Jedi Survivor’ is beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc