Onderzoek naar Limburgse clan leidt tot “grootste onderzoek naar de Calabrese maffia tot nu toe”

Ook in Duitsland vonden vele invallen plaats. — © REUTERS

Hasselt

Een onderzoek naar een Limburgse clan van de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia leidde tot wat door het parket omschreven wordt als het “grootste onderzoek naar de Calabrese maffia tot nu toe” wordt genoemd. De grootschalige actie leidde tot tientallen huiszoekingen in Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Portugal. In ons land zijn bij huiszoekingen in onder meer Genk zes verdachten gearresteerd.