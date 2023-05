Waarom je spelfouten in je cv beter vermijdt

Onderzoekers van de UGent lieten echte Vlaamse recruiters drie fictieve jobkandidaten, allen pas afgestudeerd, beoordelen. Deze kandidaten verschilden onder andere in het aantal spelfouten in hun cv: nul, twee of vijf. Aangezien deze spelfouten voor elke recruiter aan andere kandidaten werden toegekend, kon een eventueel jobgesprek enkel aan die spelfouten worden toegeschreven.

Twee taalfouten = vrijwilligerswerk

De kans op een gesprek bedroeg in het experiment 66% voor diegenen zonder spelfouten, 58% voor diegenen met twee spelfouten en 47% voor diegenen met vijf spelfouten. “Spelfouten zijn gauw gemaakt, maar in je cv kunnen ze een jobgesprek, en dus ook de toegang tot je droomjob, in de weg staan”, stelt Philippe Sterkens van UGent vast.

“Geen enkel van de andere cv-kenmerken die we lieten variëren - van geslacht en overzitten tot studentenarbeid en afstudeergraad - had een effect van dezelfde orde als dat van vijf spelfouten in het cv.”

Zelfs het effect van twee spelfouten is groot. In het experiment was het even negatief als het effect van vrijwilligerswerk positief is. “Met andere woorden: geen spelfouten maken leverde de kandidaten evenveel op - in vergelijking met twee fouten maken - als aan vrijwilligerswerk doen. Dit is opmerkelijk, want een eerdere praktijktest toonde aan dat vrijwilligerswerk van goudwaarde is voor je cv.”

Sommige beroepen harder afgestraft

Deze sterke bestraffing van spelfouten door recruiters wordt teruggevonden in verschillende soorten beroepen. Maar wat opmerkelijk is: sollicitanten voor laaggekwalificeerde beroepen worden sterker afgestraft voor het maken van veel spelfouten.

Hoe kan dit? “We zien als mogelijke verklaring dat een diploma van het hoger onderwijs (dat nodig is in hooggekwalificeerde beroepen) een objectievere houvast geeft over de intellectuele capaciteiten van de kandidaat in vergelijking met het aantal spelfouten op hun cv”, oppert Philippe Sterkens.

Terecht?

Minder verrassend is dat het maken van een paar (of veel) spelfouten sterker afgestraft wordt in beroepen waar geschreven communicatie een centrale rol inneemt.

Bij dat laatste kan de Nederlandse sollicitatie-expert Jesse Geul zich nog wel iets voorstellen. Maar niet voor andere beroepen. “Tenzij het een essentieel onderdeel van je functie is, zoals copywriter, zie ik niet in waarom taal zo zwaar moet wegen. Tenzij je romans schrijft, is schrijven bijna altijd functioneel”, oppert Jesse Geul.

“Let wel, ik pleit niet voor verloedering van de Nederlandse taal, maar wel voor meer nuance. Dat jij je ergert aan een taalfout betekent niet dat iemand niet geschikt zou zijn voor die functie.”

