Een warrig krullenkapsel is helemaal hip. Niet alleen bij dames, want ook steeds meer jonge mannen kiezen voor het kapsel. De New York Times heeft het zelfs over een trend. Eén belangrijk verschil met vroeger: de permanent oogt veel zachter en nonchalanter, niet gefixeerd. BV-kapper Jochen Vanhoudt legt de evolutie van de stijl uit en geeft tips voor wie zich eraan wil wagen.