Goed nieuws voor Remco! Belgische klimtrein staat op het punt contract te verlengen bij Soudal - Quick-Step

Maar liefst zes van de acht renners die zaterdag aan de start van de Giro verschijnen voor Soudal - Quick-Step zijn einde contract. Enkel de kopman zelf, Remco Evenepoel, en de Tsjechische klimspecialist Jan Hirt hebben ook volgend jaar nog een geldige verbintenis. Serry, Vervaeke, Van Wilder, Cattaneo, Ballerini en Cserny zien aan het eind van dit seizoen hun verbintenis aflopen.

Evenepoel sprak vorig jaar na zijn zege in de Vuelta reeds zijn tevredenheid uit over zijn ploeggenoten en Pieter Serry speelde dan ook nog eens een belangrijke rol in het behalen van de wereldtitel in het Australische Wollongong.

Dus lag het voor de hand dat er werk werd gemaakt van enkele contractverlengingen. Die zitten eraan te komen. Vervaeke en Serry gaan twee jaar verlengen. Er is een mondeling akkoord, de contracten worden in de Giro getekend. Ook Ilan Van Wilder staat dicht bij een verlenging maar er zijn nog wat details uit te klaren. Van Wilder is een boezemvriend van Evenepoel en wil graag knechten voor zijn Vlaams-Brabantse gouwgenoot maar beseft evenzeer dat hij bij veel andere ploegen de status als kopman van de toekomst zou hebben. De details gaan dan ook over onder meer welk programma Van Wilder in de toekomst zal mogen rijden.

Toch is nu al duidelijk dat de Belgische kern van de klimtrein intact blijft voor de komende jaren en dus kan Remco Evenepoel met een gerust gemoed naar de start van de Giro afreizen.