België wil dat EU-landen medicijnen gaan uitwisselen om tekorten op te vangen

België stelt voor dat EU-landen medicijnen gaan uitwisselen om de tekorten op te vangen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag gezegd in De Ochtend. Hij pleitte er ook voor om meer medicijnen opnieuw in Europa te produceren.

Tal van Europese landen kreunden de afgelopen tijd onder een tekort van medicijnen. Terwijl dat in sommige landen gaat om een tekort aan anitibiotica, heeft een ander land dan weer een gebrek aan insuline. Ons land wil daar verandering in brengen, met meer solidariteit tussen de Europese landen op vrijwillige basis. Daarbij zouden landen die een cruciaal tekort hebben, kunnen rekenen op de solidariteit van landen die wel nog een uitgebreide voorraad hebben.

Het gaat om een van de drie voorstellen waar ons land voor pleit in een discussietekst. Volgens minister Vandenbroucke (Vooruit) heeft de tekst de steun van achtttien andere lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland. “Het is onze verantwoordelijkheid om de garantie te bieden dat mensen hun behandeling met soms levensnoodzakelijke geneesmiddelen niet onderbroken wordt. Daarom nemen we op Europees niveau actie zodat we sneller kunnen handelen als er een tekort van een geneesmiddel dreigt”, aldus Vandenbroucke.

Een tweede punt in de tekst is het pleidooi voor het afbouwen van risicovolle afhankelijkheden van landen buiten de EU, zoals China en India. “We willen dat de EU ervoor zorgt dat er genoeg essentiële grondstoffen voor die medicijnen hier geproduceerd worden”, zegt minister Vandenbroucke, die daar nog aan toevoegt dat we te afhankelijk zijn geworden van een klein aantal bedrijven in een klein aantal landen.

Tot slot wil hij ook werk maken van een Europese lijst van cruciale medicijnen. Hoofdzakelijk medicijnen waar al vaak een tekort aan was. De aanvoer van die medicijnen moet beter gemonitord worden, zodat tekorten in de toekomst kunnen vermeden worden.

Minister Vandenbroucke trekt woensdag naar Zweden voor de informele raad Gezondheid (EPSCO), waar het tekort zal worden besproken. “De nood is hoog”, zegt minister Vandenbroucke nog. “Het feit dat we achttien landen achter de tekst kregen, geeft veel gewicht”.