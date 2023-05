Joel Embiid (Philadelphia) is voor het eerst verkozen tot ‘MVP’ van de NBA

Joel Embiid is voor het eerst in zijn carrière verkozen tot MVP (beste speler) in de Amerikaanse basketcompetitie NBA.

De vedette van de Philadelphia 76ers kreeg in een stemming de voorkeur op de Serviër Nikola Jokic (Denver) en de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), zijn voorgangers op de erelijst. Jokic won de trofee in 2021 en 2022 (telkens voor Embiid), Antetokounmpo in 2019 en 2020.

De 29-jarige Embiid is de eerste speler van Philadelphia die de prestigieuze onderscheiding krijgt sinds Allen Iverson in 2001. De center, goed voor 2m13 en 127 kg, werd dit seizoen voor de tweede keer op rij topschutter van de competitie (met gemiddeld 33,1 punten) en plaatste zich met zijn team voor de halve finales van de Eastern Conference. Daarin leiden de Sixers met 1-0 tegen Boston.

“Ik weet niet waar te beginnen”, reageerde Embiid, die in Kameroen werd geboren en intussen Amerikaans staatsburger is. “Het is een lange weg geweest. Ik heb veel obstakels overwonnen en er is veel werk verricht. En ik heb het niet alleen over basket. Het voelt goed om te staan waar ik sta.”