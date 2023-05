Israël en Palestijnse groepen in Gaza bereiken akkoord over staakt-het-vuren

Israël en Palestijnse gewapende groeperingen in Gaza zijn een staakt-het-vuren overeengekomen, zo meldt de Palestijnse beweging Islamitische Jihad woensdagochtend. Eerder bestookten de gewapende groepen in Palestina en het Israëlische leger elkaar met raketten na de dood van de 45-jarige Palestijn Khader Adnan.

Adnan, een vooraanstaand lid van Islamitische Jihad, overleed na een hongerstaking van meer dan tachtig dagen in een Israëlische cel. Adnan was een symbool geworden voor de Palestijnen. Na de bekendmaking van zijn dood brak het geweld uit. Vanuit Gaza werden raketten afgevuurd, Israël antwoordde met tanks en straaljagers die doelen in heel Gaza bestookten.

Het “wederzijdse en gelijktijdige” staakt-het-vuren kwam mede tot stand door inspanningen van Egyptische, Qatarese en VN-afgevaardigden. Eerder meldde de islamitische groep Hamas, die Gaza bezet, dat een van zijn leiders in gesprek was met Egypte en Qatar om een einde te maken aan de Israëlische “agressie tegen Gaza”.

“De confrontatiecyclus is dan wel beëindigd, maar de mars van het verzet gaat voort”, zo verzekerde Tariq Salmi, woordvoerder van de Islamitische Jihad. “We benadrukken, zoals we al eerder zeiden tegen alle mediatoren, de noodzaak om het lichaam van martelaar Khader Adnan terug te geven aan zijn familie”, zei ook Hamas-chef Ismaïl Haniyeh.

Israël heeft het staakt-het-vuren nog niet-officieel bevestigd. Het Israëlische leger sprak woensdag dan weer van “een volledige terugkeer naar routine” in het grensgebied met de Gazastrook.