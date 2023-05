Rusland schroeft feestelijkheden rond Overwinningsdag fors terug

Overwinningsdag op 9 mei wordt elk jaar groots gevierd in Rusland. Het is op die dag in 1945 dat de Sovjet-Unie zegevierde tegen nazi-Duitsland, en daarom worden op die dag telkens alle toeters en bellen bovengehaald in zowat alle Russische steden.

Maar dit jaar wordt het een bescheiden feestje, zo meldt de BBC. Organisator Jelena Tsoenajeva kondigde al aan dat er amper zichtbaar gevierd zal worden, maar roept de Russen op om op hun manier hun duit in het zakje te doen. Bijvoorbeeld door foto’s van militairen in hun auto’s te leggen of aan hun ramen te etaleren of hun profielfoto op sociale media te veranderen.

Volgens de Russische autoriteiten heeft dat te maken met bezorgdheid over de veiligheid, omdat de voorbije weken al geregeld een aanval uitgevoerd werd door pro-Oekraïense strijdkrachten. Al zijn er ook heel wat bronnen binnen Rusland die twijfelen aan die officiële uitleg. Volgens hen heeft de bescheiden viering alles te maken met groeiende nervositeit over mogelijk openlijk protest tegen de oorlog.

“Als de processie niet geannuleerd was, zouden mensen bijna zeker de straat op zijn gekomen met portretten van geliefden die gesneuveld zijn in Oekraïne”, zegt Dmitri Kolezev, een Russische journalist in ballingschap, bij BBC. “De autoriteiten zijn bezorgd dat een samenkomst van veel mensen kan leiden tot protest. In de geschiedenis zijn genoeg voorbeelden van loyale evenementen die in protesten veranderden.” Ook andere bronnen gaven al aan te vermoeden dat bezorgdheid het echte motief is om de feestelijkheden te reduceren.