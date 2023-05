De laatste training van Remco Evenepoel voor de Giro: vier uur op de (tijdrit)fiets aan een gemiddelde van bijna 45 (!) kilometer per uur

En of Remco Evenepoel klaar is voor de Giro. Dinsdag werkte de wereldkampioen in Spanje zijn laatste training af alvorens hij woensdagavond naar Italië afzakt voor de Giro-start van zaterdag. En het was een stevige.

Evenepoel zat dinsdag iets meer dan vier uur op de fiets. Daarin legde hij bijna 183 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 44,7 kilometer per uur. Hij overwon ook nog eens meer dan 1.300 hoogtemeters. Belangrijke kanttekening: Sporza weet dat Evenepoel een deel van de training achter de brommer van zijn vader Patrick reed.

Naar eigen zeggen was het zijn laatste training voor de start van de Giro. “Finito with the trainings”, schreef hij op Strava. Na enkele hoogtestages op Tenerife en maanden voorbereiding in de buurt van Calpe moet hij er nu helemaal klaar voor zijn. Woensdagavond vliegt The Wolfpack vanuit Charleroi naar Pescara.

De wereldkampioen is meteen een van de favorieten voor de openingstijdrit van zaterdag. Een overwegend vlakke tijdrit van 18,4 kilometer met alleen op het einde wat hoogtemeters in. Spek voor de bek van Remco, maar ook voor ene Filippo Ganna, die in zijn thuisland maar al te graag het roze zal willen veroveren.