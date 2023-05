Belgische inflatie op één na laagste van eurozone

De inflatie die het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag voor ons land publiceerde, lag met 3,3 procent nog een stuk lager dan het cijfer dat Statbel vorige week bekendmaakte. Het Belgische statistiekbureau kwam uit op 5,6 procent. In Europees verband behoort de Belgische inflatie nu tot de laagste van de eurozone. Het cijfer ­bedraagt minder dan de helft van de inflatie voor de hele eurozone, die afklokte op 7,0 procent. Dat was iets meer dan de maand voordien.

België is zelfs het enige land waar de inflatie op maandbasis ­negatief is. Dat bleek ook al uit de cijfers van Statbel. Volgens de ­Eurostat-cijfers was het leven in België in april 1,3 procent minder duur dan in maart. In alle andere lidstaten stegen de prijzen in april nog. Dat België een uitschieter is, heeft te maken met de invloed van de snel dalende gasprijzen. Niet ­alleen zijn die nu lager dan een maand geleden, ook de manier waarop ze gemeten worden duwt het cijfer sterker naar beneden dan in andere landen. In zekere zin is de Belgische situatie het gevolg van optische vertekeningen.

Opsteker

Dat het cijfer van Eurostat ­afwijkt van het Statbel-cijfer, heeft te maken met methodologische verschillen. De weging en samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop het cijfer gebaseerd is, verschilt. Ook zijn er verschillen in de manier waarop de ­bestedingen door toeristen worden berekend. De impact van de koopjesperiode wordt eveneens anders berekend.

De kerninflatie in de eurozone, waar de prijzen van energie en ­verse voeding uit weggefilterd zijn, is wel gedaald. Het is voor het eerst in 10 maanden dat dit cijfer lager uitvalt. Dat is een opsteker voor de ECB, die donderdag beslist over een nieuwe renteverhoging. De kerninflatie geeft de onderliggende trend aan. Het dalende cijfer kan erop wijzen dat de rentever­hogingen van de afgelopen maanden hun vruchten beginnen af te werpen.

De hoogste inflatie van de eurozone vinden we nog steeds in de Baltische staten. In Letland is het leven nu 15 procent duurder dan een jaar geleden. In Estland en Litouwen is de inflatie nog steeds hoger dan 13 procent, net als in Slovakije.