Verdachte die vijf buren doodschoot opgepakt na dagenlange klopjacht in Texas

De man die al dagenlang gezocht werd omdat hij vijf buren doodgeschoten zou hebben in Texas is opgepakt. De slachtoffers hadden hem vrijdagavond gevraagd te stoppen met schieten, zodat hun baby kon slapen.

De sheriff van de San Jacinto County in Texas, Greg Capers, bevestigde op een persconferentie de arrestatie.

De politie hield al dagenlang een klopjacht op de verdachte, Francisco Oropesa (38). Zijn foto was verspreid, een beloning van 80.000 dollar was beloofd voor informatie over de “gewapende en gevaarlijke” man, en meer dan 250 agenten speurden naar hem, maar hij leek spoorloos. Het zoekgebied was intussen uitgebreid naar de hele Verenigde Staten en Mexico.

Sheriff Greg Capers kondigt de arrestatie aan op een persconferentie. — © REUTERS

Dinsdagavond kreeg de FBI een cruciale tip – waarvoor de tipgever de beloofde 80.000 dollar zal ontvangen. Agenten volgden Oropesa’s vrouw, die al meermaals was ondervraagd, tot bij een huis in de Texaanse gemeente Cut and Shoot. Het zou gaan om het huis van een tante van de verdachte. Speciaal agenten vielen de woning binnen en vonden Oropesa verstopt in een kast onder een stapel was. De moordverdachte werd “zonder incident” gearresteerd.

De politie onderzoekt of hij hulp kreeg bij het onderduiken.

Meermaals land uitgezet

Oropesa heeft de Mexicaanse nationaliteit en was al minstens vier keer het land uitgezet nadat hij de Verenigde Staten illegaal was binnengekomen. Hij was in maart 2009, september 2009, januari 2012 en juli 2016 gedeporteerd, maar slaagde er dus telkens opnieuw in de grens over te steken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zou Oropesa vijf van zijn buren doodgeschoten hebben in Cleveland, Texas, op een dertigtal kilometer van Cut and Shoot. Hij was dronken aan het oefenen met zijn geweer in zijn tuin, toen enkele buren hem vroegen dat niet zo dicht bij hun huis te doen. Het maakte te veel lawaai en hun baby kon niet slapen. Oropesa weigerde te stoppen en de buren zeiden hem dat ze de politie gingen bellen.

De schutter drong daarna hun huis binnen en “executeerde” volgens de politie vijf leden van de familie die er aanwezig waren, onder wie een jongen van negen jaar en twee vrouwen die de baby en een ander kind probeerden te beschermen.

Alle slachtoffers hadden de Hondurese nationaliteit. Ze zijn geïdentificeerd als Daniel Enrique Laso-Guzman (9), zijn moeder Sonia Argentina Guzman (25), José Jonathan Cásarez (18), Diana Velázquez Alvarado (21) en Julisa Molina Rivera (31). Drie anderen raakten gewond.