Resten van vermiste man gevonden in gedode krokodil in Australië

In het kader van de zoektocht naar een vermiste man heeft de politie van de Australische staat Queensland twee krokodillen gedood. In één krokodil heeft de politie menselijke resten aangetroffen.

De politie vermoedt dat het gaat om de overblijfselen van de vermiste man, maar zegt woensdag het formele identificatieproces af te wachten.

De 65-jarige Kevin Darmody raakte zaterdag op mysterieuze wijze vermist, terwijl hij met een vriend aan het vissen was in de Kennedy River in het nationaal park Rinyirru (Lakefield) in de staat Queensland. Kampeerders die in de buurt waren getuigden dat ze een plons hoorden en dat de man in paniek leek.

Tijdens de zoektocht naar de man ving de politie twee krokodillen van 4,1 en 2,8 meter lang, waarvan ze vermoedde dat ze betrokken waren bij de verdwijning. De dieren werden geëuthanaseerd. Bij de lijkschouwing werden menselijke resten gevonden in een van de dieren.

De zoektocht naar de vermiste man werd intussen stopgezet.