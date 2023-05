Volleykampioen vijf jaar geschorst wegens aanzetten tot geweld tegen Braziliaans president Lula

Eind januari veroorzaakte de 35-jarige speler een schandaal door op Instagram een foto van zichzelf op een schietbaan te plaatsen, met daarbij een poll waarin hij zijn bijna 350.000 volgers vroeg of ze bereid zouden zijn president Lula neer te schieten, een maand na diens inauguratie.

Wallace, een uitgesproken aanhanger van de extreemrechtse voormalige president Jair Bolsonaro die bij de verkiezingen in oktober door Lula werd verslagen, werd in februari door het comité al voor negentig dagen geschorst. De speler kreeg echter toestemming van het gerechtshof voor volleybal om te spelen in de finale van de Braziliaanse Superliga op 30 april. Als invaller bij Sada Cruzeiro speelde hij een paar punten en zijn team werd ook kampioen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar de ethische commissie, onderdeel van het olympisch comité, stelde vast dat die toestemming niet rechtmatig was en dat de speler de in februari opgelegde sanctie niet had gerespecteerd. Daardoor is de sanctie dinsdag verhoogd tot vijf jaar.

De Braziliaanse regering had in januari ook al opgeroepen tot strafrechtelijke sancties tegen de volleyballer, die zich enkele dagen na zijn post op Instagram verontschuldigde. Wallace was een sleutelfiguur in de olympische titel van 2016 die de Brazilianen in het eigen Rio de Janeiro behaalden, na het winnen van zilver in Londen in 2012.