Politie van Oklahoma stuit op zeven lichamen in zoektocht naar zedendelinquent en twee vermiste tienermeisjes

De politie van Oaklahoma heeft maandag zeven lichamen gevonden in de woning van een veroordeelde zedendelinquent. De ontdekking kwam er in de zoektocht naar twee vermiste tieners die laatst gezien werden in zijn buurt.

De lokale autoriteiten hebben de namen van de slachtoffers nog niet bevestigd, evenmin of de twee vermiste tieners onder de slachtoffers waren. Een lokale sheriff bevestigde echter wel dat de zoektocht naar de twee tieners afgeblazen werd. Ook het lichaam van de zedendelinquent werd in het huis aangetroffen.

De bal ging afgelopen maandag aan het rollen nadat de 14-jarige Ivy Webster als vermist werd opgegeven. “Ze was met een vriendin naar McAlester (een ruraal dorpje red.) en werd verondersteld gisteren (zondagavond red.) terug thuis te zijn”, aldus het opsporingsbericht dat de politie verspreidde. Niet veel later werd dat opsporingsbericht uitgebreid met haar 16-jarige vriendin Brittany Brewer. Daarnaast werd ook de naam van Jesse L. McFadden (39) toegevoegd met wie de meisjes voor het laatst gezien werden.

© Oklahoma Highway Patrol

McFadden, de man in kwestie, is een veroordeeld zedendelinquent die eerder al tot 17 jaar cel veroordeeld werd voor verkrachting. Normaal had hij afgelopen maandag voor de rechtbank moeten verschijnen om zich te verantwoorden voor nieuwe aanklachten, onder meer voor het bezit van beelden van kindermisbruik, maar kwam niet opdagen. In het kader van dat onderzoek voerde de politie en huiszoeking uit bij McFadden. Daar vonden ze zeven lichamen in totaal, waaronder dat van McFadden.

Niet formeel geïdentificeerd

Volgens de lokale autoriteiten werden de lichamen nog niet geïdentificeerd. Echter werd de zoektocht naar de twee vermiste meisjes opgeheven. “We hebben de personen gevonden en zijn niet langer op zoek”, aldus een agent.De vader van Brittany Brewer, één van de meisjes, heeft aan lokale media bevestigd dat zijn dochter bij de slachtoffers is. Nog volgens lokale media is ook het lichaam van McFadden aangetroffen.

Ook zei ene Janette Mayo (59) aan AP dat ze op de hoogte is gebracht door de lokale sheriff dat haar dochter, Holly Guess, en haar drie kleinkinderen onder de slachtoffers waren. Webster en Brewer, de twee vermiste tienermeisjes, waren bevriend met Guess.