Nederlandse politie arresteert man met vals rijbewijs van Boris Johnson

De Nederlandse politie hield zaterdagavond een man met een erg bijzonder rijbewijs aan. Hij had een vervalst Oekraïens rijbewijs van de Britse oud-premier Boris Johnson mee. “Helaas voor de persoon trapten wij niet in deze namaak”, zegt de politie op Instagram.

De politie hield de man aan, omdat hij onder de invloed van alcohol door de stad Groningen in noord-Nederland reed. In zijn auto vonden ze toen een Oekraïens rijbewijs die van Boris Johnson zou moeten zijn. Hiervoor werden de echte geboortedatum en geboorteplaats van de oud-premier gebruikt. De geldigheid is echter bijzonder: het rijbewijs zou tot het jaar 3000 geldig zijn. Volgens de lokale televisiezender OOG TV heeft de politie heeft het rijbewijs in beslag genomen.

Het is niet bekend of de man zelf Oekraïens is, maar volgens NOS-correspondent Kysia Hekster zijn rijbewijzen van beroemde personen te koop in Oekraïense toeristenwinkels. Zij heeft zelf rijbewijzen van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en van de Oekraïense president Volodymyr Zelenski.