Bergen zo goed als zeker van tweede ronde in BNXT play-offs na afgetekende winst in Den Helder Suns

Den Helder Suns en is quasi zeker van de tweede ronde. Vrijdag wacht in de Mons Arena de terugwedstrijd. De BNXT play-offs vatte aan met de ploegen die zich niet kwalificeerden voor de Belgische en Nederlandse play-offs.

Bij Bergen kwamen maar liefst vijf spelers in de dubbele cijfers. Na een 23-23 en 43-46 tussenstand halfweg nam het team uit Henegouwen afstand via topschutter Stephen Harris, Keith Braxton en Jure Zubac. Van 61-70 ging het na een goed slotkwart naar een 82-98 zege voor Bergen. Als Bergen vrijdag de klus afmaakt komt het in de tweede ronde van de BNXT play offs tegen de verliezer van de Nederlandse kwartfinale en tussen Yoast United Nijmegen of Groningen.

Woensdag worden de overige drie wedstrijden in de eerste ronde van de BNXT play-offs afgewerkt. Okapi Aalst reist naar Amsterdam, Brussels naar Feyenoord Rotterdam en Luik naar Basket Academie Limburg in Weert. Op de finale (best of three) na worden alle rondes in de BNXT play-offs met een heen- en terugwedstrijd afgewerkt. De winnaar van de BNXT play-offs krijgt een Europees ticket.

Den Helder Suns-Bergen 82-98

Kwarts: 23-23, 20-23, 19-24, 21-28

Bergen: Braxton 17, Harris 25, Mortant 12, Zubac 29, Mintogo 12, Depuydt 23, Legrand 7, Neri 2