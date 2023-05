Maasmechelen gaat wereldkampioen Luca Brecel naast ereburgerschap ook in de bloemetjes zetten: “Het wordt een onvergetelijk feest”

“Luca heeft ondanks internationaal succes zijn bakermat, Maasmechelen, nooit verlaten. Net als velen vindt Luca zijn rust langs de Maas en in het groen. Maar die rust wordt tijdelijk ingeruild voor een feestelijke extase tijdens een MaasMagnifiek volksfeest. Het was een onvergetelijke overwinning en het wordt een onvergetelijk feest”, zegt de burgemeester die in samenspraak met de gemeentelijke Sportraad de huldiging hoopt te organiseren.

“Wij hebben destijds (1992) Heidi Rakels feestelijk afgehaald in Zaventem en gevierd op de markt in Eisden na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Barcelona. Voor Luca, die al enkele keren Sportman van het Jaar was in Maasmechelen, gaan we iets moois in elkaar steken”, belooft Jean Lambrechts, voorzitter van de Sportraad in Maasmechelen. (JTh)