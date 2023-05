Spanjaard (54) lag maandenlang dood in auto op parking Charleroi Airport

In een van de parkings van de luchthaven van Charleroi werd vrijdag een levenloos lichaam aangetroffen in een geparkeerde wagen. Het slachtoffer blijkt een 54-jarige Spanjaard, wiens overlijden al dateert van eind januari, zo meldt Sudinfo.

Tijdens een routinepatrouille hielden enkele beveiligingsagenten vrijdag even halt bij een wagen met Luxemburgse nummerplaat. Hun oog was erop gevallen omwille van het vele vuil, stof en bladeren dat op de wagen lag. Het was duidelijk dat het voertuig de parking al een tijdje niet meer had verlaten. Ook de deuren bleken niet op slot te zijn.

Zodra ze de achterdeuren openden, merkten de agenten een levenloos lichaam op de achterbank op. Verder onderzoek zou aantonen dat het om een 54-jarige Spanjaard ging, aldus het parket van Charleroi. De man zou al sinds eind januari overleden zijn. Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. De man was alleszins niet bekend bij de Belgische autoriteiten.

Voorlopig is er ook niets bekend over de reden waarom de Spanjaard in ons land was. Het slachtoffer werd ook - voor zover bekend - door niemand als vermist opgegeven.