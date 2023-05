RB Leipzig plaats zich bijzonder makkelijk voor Duitse bekerfinale na ruime zege tegen Freiburg

In de halve finale van de DFB-Pokal heeft RB Leipzig, de regerende bekerhouder in Duitsland, Freiburg met 1-5 verslagen. In de andere halve finale neemt VfB Stuttgart het woensdag op tegen Eintracht Frankfurt.

In de kwartfinale wist Freiburg begin april nog verrassend Bayern München uit te schakelen met 1-2 winst in de Allianz Arena. Leipzig nam dan weer in eigen huis met 2-0 de maat van Borussia Dortmund. Het beloofde dus een mooie affiche te worden in het Europa-Park Stadion.

De ‘Roten Bullen’ schoten verschroeiend uit de startblokken. Dani Olmo (13.) en Benjamin Henrichs (14.) scoorden nog voor er een kwartier gespeeld was. Voor de rust klaarden Dominik Szoboszlai (37.) en Christopher Nkunku (45.+1) al de klus voor de bezoekers.

Net voor het uur volgde wel een domper voor Leipzig, toen verdediger Josko Gvardiol na een VAR-interventie rood (58.) kreeg. Michael Gregoritsch (75.) zorgde nog voor de eerredder van Freiburg. Dominik Szoboszlai (90.+7) zette met een laat penaltydoelpunt de 1-5 eindstand op het scorebord.

Leipzig staat zo opnieuw in de bekerfinale en kan zijn triomf dus verlengen. Het is zelfs voor het derde jaar op rij finalist in de DFB-Pokal. De finale wordt op 3 juni gespeeld in het Olympiastadion in Berlijn.