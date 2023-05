Opnieuw Russische goederentrein ontspoord na explosie in grensgebied

Voor de tweede keer in korte tijd is in het Russische grensgebied met Oekraïne een goederentrein ontspoord na een explosie.

In de regio Brjansk, niet ver van Belye Berega, zijn dinsdagavond een locomotief en zo’n 20 wagons van de sporen afgeweken “na een illegale inmenging in de werkzaamheden van het spoorwegverkeer”, lieten de Russische Spoorwegen RZD weten op Telegram. De gouverneur van Brjansk, Alexander Bogomas, had het over een “onbekend explosief” dat was ontploft. Volgens de eerste gegevens zouden er geen gewonden gevallen zijn.

Ook maandag ontspoorde in dezelfde regio al een trein nadat onbekenden een stuk van de sporen hadden opgeblazen.