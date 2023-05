Hoe eindigt ultieme confrontatie tussen Harry en Chris in ‘Thuis’?

Opgelet, als u de aflevering nog moet kijken. Hierna volgen spoilers.

Het zat er al even aan te komen, de confrontatie tussen Harry Peeters (Stan Van Samang) en Chris Geerinckx (Danny Timmermans). En die kent een dodelijke afloop voor beide personages. Met een list lokte de opperschurk van de laatste maanden Harry naar een verlaten café, waar ze recht tegenover elkaar stonden.

Chris had niets meer te verliezen, door een hersentumor was hij stervende. Met twee spuiten gevuld met een dodelijk gif wilde hij een einde maken aan zijn leven en dat van Harry. Harry injecteerde de spuit bij zijn voormalige vriend, maar wanneer hij aan de beurt was, begon hij te smeken. Even leek het te werken, maar wanneer hij nog een laatste keer omkeek naar de stervende Chris, werd hij door een kogel in het hart geraakt. Uit het pistool van Chris. Politieagenten Tim en Dieter kwamen net te laat, en vonden de twee dood terug.

Stan Van Samang nam afscheid van Lauren Müller, die zijn tv-vrouw Thilly speelde. — © © VRT

Voor Stan Van Samang zit zijn rol in Thuis er na meer dan twee jaar op. “Ik kijk enorm dankbaar terug op mijn periode in Thuis, en ga ze hard missen: de heerlijke collega’s, de geweldige ploeg, de uitdagende verhaallijnen, de fans die Harry massaal en warm omarmden.” Harry was in de reeks nog maar net getrouwd met Thilly (Lauren Müller). Zijn dood zal ongetwijfeld voor veel emoties zal zorgen.

Ook voor Danny Timmermans zit het erop. “Aan alle sprookjes komt een eind. Zeker aan dat van de slechteriken, dat kan niet blijven duren”, zegt hij. “Ik heb er in elk geval van genoten dat ik deze doortrapte crimineel mocht spelen. En zoals het een goede slechterik betaamt, heb ik heel wat schade kunnen aanrichten.” Timmermans kwam vorig seizoen op het scherm als listige drugsbaron en ex-zakenpartner van Harry. Hij was verantwoordelijk voor de spannende seizoensfinale, waarbij hij agenten Tim en Dieter in een brandende schuur achterliet en Tims dochtertje liet ontvoeren. Maar nu is toch echt wel voorbij met schurkenstreken uit te halen.