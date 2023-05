Corona schudt Giro-selectie van favoriet Primoz Roglic door elkaar: Robert Gesink en Tobias Foss moeten in extremis afhaken

Het coronavirus heeft de Giro-selectie van Jumbo-Visma door elkaar geschud. Favoriet ­Primoz Roglic kan geen beroep doen op knechten Robert ­Gesink (36) en Tobias Foss (25) in de Ronde van Italië, die ­zaterdag start. Beide renners moeten besmet afhaken. Jos van Emden en Rohan Dennis worden in extremis opgeroepen om hen te vervangen.

­Roglic verliest zo twee belangrijke luitenanten. Gesink is één brok ervaring en Foss is wereldkampioen tijdrijden. De Noor is een hardrijder die zowel op het vlakke als in de klimtrein van groot belang kon zijn.

Met Jos van Emden krijgt hij wel een ervaren vervanger, want voor de Nederlander wordt het al zijn twaalfde Giro. En de laatste keer dat Rohan Dennis dan weer deelnam aan de Ronde van Italië, in 2020, hielp hij zijn toenmalige ploegmaat Tao Geoghegan Hart naar de eindzege. Maar de Austra­liër is bezig aan zijn laatste seizoen en leek de voorbije weken ­ niet topfit. Hij moest de Ronde van Romandië aan zich laten voorbijgaan nadat hij ­begin april al de strijd moest staken in de Ronde van het Baskenland.

Dit nieuws is een tegenvaller voor Roglic en bezorgt grote uitdager Remco Evenepoel wellicht extra vleugels. De wereldkampioen vertrekt woensdag zonder zorgen en een pak vertrouwen naar Italië met zijn zeven ploegmaats van Soudal-Quick Step.