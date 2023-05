Barcelona kan pas laat overwinning veiligstellen tegen tien man van Osasuna

Barcelona heeft met het kleinste verschil gewonnen van Osasuna. Tegen een tienkoppige tegenstander duurde het tot in de slotminuten voor Barça afstand kon nemen via Jordi Alba. De titel komt zo steeds dichterbij voor Barcelona.

Barcelona was duidelijk het sterkste team in het competitieduel met Osasuna, maar scoren lukte lange tijd niet. Nochtans moest Osasuna al na een halfuur met tien man voort na een rode kaart voor debutant Jorge Herrando. Hij haalde de doorgebroken Pedri neer en kreeg daarvoor rechtstreeks rood. Gavi moest met last naar de kant, maar ook vervanger Ansu Fati kon de ban niet breken voor Barcelona.

In de tweede helft kreegt Frenkie de Jong een reuzekans, maar hij mikte van dichtbij op de doelman. Dit had altijd de 1-0 moeten zijn. Even later werd een doelpunt van Robert Lewandowski afgekeurd wegens buitenspel, maar vijf minuten voor het laatste fluitsignaal was het toch prijs voor Barcelona. Jordi Alba maakte er 1-0 van.