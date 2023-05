Dames Stalvoc Beverlo C pakken titel: “Sms tijdens teamweekend zorgde voor ongelooflijke drive”

De meisjes van Stalvoc Beverlo C kroonden zich tot kampioen in Promo 4C. Met trainer Patrick Ulenaers blikken we even terug op het mooie seizoen van Stal, dat komend seizoen aan de slag gaat in Promo 3.

Wat was het mooiste moment?

“Ons jaarlijks teamweekend. Enkele weken daarvoor hadden we na een onderling duel de koppositie moeten laten aan rechtstreekse concurrent Ham. We hadden ons toen al neergelegd bij die tweede plaats. Een van de ouders stuurde ons dat weekend plots een berichtje met de melding dat Ham een punt had laten liggen. Daardoor konden we mathematisch de titel nog pakken. Plots sloop er een ongelooflijke drive in de groep.”

Wie was de meest opvallende speelster?

“Die is er niet. Het is een vriendengroep zonder individuen, opgestart uit overblijvers van de jeugd. Nu gaan ze door het leven als de Dames Cheers, met kapitein Emma en luitenant Kaat aan het roer.”

Wat is het strafste verhaal van het afgelopen seizoen?

“Na het eerder vermelde teamweekend hebben de meisjes het verschil gemaakt in de laatste wedstrijden. Heel knap.”

Hoe kijken jullie naar volgend seizoen?

“We hopen in P3 in de bovenste helft van de rangschikking te kamperen en her en der voor een uitschieter te zorgen. Ondanks het afscheid van setter Michelle hopen we ook de goede sfeer in de groep te kunnen behouden, maar dat zal wel lukken.”

Kern: Emma Beerten, Nele Beerten, Lotte Meyen, Lisa Meyen, Sylvia Vanhemel, Eline Vancleemput, Febe Haselaers, Kaat Bauwens, Anse Voordeckers, Michelle Michiels, Minthe Dedroog. Ttrainer: Patrick Ulenaers.

( rkb)